2021/08/31 | 17:02 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 31 أغسطس 2021 | 04:36 مساءً | عدد القراءات : 38

الصحة العراقية تسجّل 6937 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان أنها "سجلت 6937 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 7148 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 66 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 123487".

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