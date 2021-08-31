شجار بالاسلحة البيضاء يسفر عن مصرع شخص جنوبي بغداد

2021/08/31 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بحدوث مشاجرة بين شخصين اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة بطعنات سكين ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد".واضاف ان المشاجرة كانت نتيجة خلاف مالي بين الطرفين".

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