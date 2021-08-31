التعليم تؤكد إستعدادها لمشاريع التعاون العلمي مع الصين

2021/08/31 | 17:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادها لدراسة مشروع الجامعة العراقية الصينية والتعاون في عدد من المجالات العلمية والأكاديمية بين بغداد وبكين.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم ناقش خلال استقباله الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله نتائج المشاورات التي أجرتها الخارجية العراقية مع نظيرتها …

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