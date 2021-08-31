هيئة الاستثمار تعلن توجهها نحو المشاريع غير النفطية في المحافظات

2021/08/31 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن توجهها نحو المشاريع غير النفطية في المحافظات، فيما قررت منح إعفاءات وإنشاء مشاريع استثمارية في نينوى.وقالت رئيس الهيئة، سها النجار في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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