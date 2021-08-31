جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والسعودية.. وعبداللهيان يكشف ما قاله فيصل بن فرحان

2021/08/31 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعقد السعودية وإيران جولة مفاوضات رابعة في العراق بعد توقف أعقب ثلاث جولات إلى حين تشكيل حكومة جديدة في طهران، زفق ما قاله السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، الإثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء "إسنا" الحكومية الإيرانية

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