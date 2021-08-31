2021/08/31 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..باتت العودة إلى "أولد ترافورد" رسمية، وأعلن "الشياطين الحمر" إتمام الإجراءات النهائية في بيان أشار إلى أنه "يسر مانشستر يونايتد تأكيد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين..".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو "لا يطيق الانتظار".. والضغط يبدأ في مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو "لا يطيق الانتظار".. والضغط يبدأ في مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).