2021/08/31 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المقاطعين للانتخابات إلى العودة والمشاركة فيها، أسوة بعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إذ أكد رئيس الحكومة أن الأوضاع كافة مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة التي لم يتبقى على إجرائها سوى أسابيع قليلة، محذرا من انحسار المشاركة في الانتخابات كما في العملية السابقة التي قال إنها أدت إلى مشكلات عديدة.

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن التنافس بين الفرقاء السياسيين ليس غريبا لكنه يصبح معيبا إذا مس العراق وشعبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الأوضاع مهيأة لإجراء استحقاق الشعب ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الأوضاع مهيأة لإجراء استحقاق الشعب ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).