امرلي تحتفي بالذكرى السابعة لقصة صمودها وكسر الحصار “الداعشي” عنها

2021/08/31 | 18:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نظمت مدينة آمرلي الصمود، الثلاثاء، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى السابعة لفك الحصار “داعشي” الإرهابي عنها.وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان انه “حضر الحفل جمع غفير من أهالي المدينة والشخصيات السياسية والحكومية وشيوخ ووجهاء العشائر ورجال الدين والقيادات الأمنية والحشد الشعبي، إذ استذكر الحاضرون بطولات أهالي المدينة في مقاومة الحصار الداعشي وعدم الاستسلام”.[…]

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