الأمم المتحدة تعلن حظر دول العالم استخدام البنزين المحتوي على الرصاص والجزائر آخر المنضمين

2021/08/31 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه لا توجد دولة في العالم الآن تستخدم البنزين المحتوي على الرصاص في تشغيل السيارات والشاحنات.

وأدى هذا الوقود السام إلى تلويث الهواء والتربة والمياه على امتداد قرن تقريباً.

ومن الممكن أن يتسبب بأمراض القلب والسرطان والسكتة الماغية، وله صلة بمشاكل تتعلق بنمو الدماغ لدى الأطفال.

وكانت معظم الدول الغنية قد حظرت هذا الوقود بحلول ثمانينيات القرن الماضي، لكنه لم ينفد من الجزائر- وهي آخر دولة ظلت تستخدم البنزين المحتوي على الرصاص- إلا في يوليو/ تموز الماضي.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقف استخدام البنزين المحتوي على الرصاص بأنه "قصة نجاح دولية".

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