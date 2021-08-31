حكومة ميسان توزع 135 قطعة أرض سكنية جنوب المحافظة للمتصدين لوباء كورونا

2021/08/31 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وزعت الحكومة المحلية في محافظة ميسان 135 قطعة أرض سكنية في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة ، للذين ساهموا بشكل مباشر في التصدي لوباء كورونا".وشمل التوزيع منتسبي بلدية المجر والأجهزة الأمنية من الشرطة والمرور والدفاع المدني ، كون هذه الشرائح مثلت خط الصد الأول في مواجهة جائحة كورونا".وقال محافظ ميسان رئيس لجنة توزيع قطع الأراضي "علي دواي" إن منتسبي الصحة من ابناء القضاء المذكور لم يشملوا بالتوزيع بسبب عدم ارسال معاملاتهم، داعيا صحة المحافظة للإسراع بإرسال المعاملات"./انتهى

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