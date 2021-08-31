2021/08/31 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم واحالته الى مجلس النواب "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).