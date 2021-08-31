2021/08/31 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوقعت اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+، أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضاً 2.5 مليون برميل يومياً في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.وتتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 ملايين برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 ملايين برميل يوميا العام المقبل.وتجتمع مجموعة أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، يوم الأربعاء، لتحديد السياسة.وقالت مصادر لرويترز، إن اجتماع الأربعاء سيبقي على الأرجح على الخطة دون تغيير على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة، التي تقدم المشورة للاجتماع بشأن العوامل الأساسية للسوق، أن تظل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون متوسطها للأعوام 2015-2019 حتى يناير كانون الثاني من العام القادم، لكنها ستتجاوز ذلك المتوسط لبقية عام 2022.المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع فائضاً في 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع فائضاً في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).