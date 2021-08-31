الفياض: الحشد الشعبي هو الذي منع سقوط الدولة و لن نسمح بتكرار ماحدث في تجربة تونس السياسية

2021/08/31 | 18:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، ان الحشد الشعبي هو الذي منع سقوط الدولة، فيما اشار الى ان لو خيرت بين تطبيق امر للقائد العام للقوات المسلحة وبين امر اخر مغاير تطلبه المرجعية سأفضل الانسحاب من المنصب.وقال رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض في ملتقى الرافدين: ان “مفهوم قوى الدولة شعار […]

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