ما حقيقة منح امتيازات وحقوق تقاعدية لإيرانيين استشهدوا في العراق

2021/08/31 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، منح امتيازات أو حقوق تقاعدية لإيرانيين استشهدوا في العراق خلال عمليات تحرير المدن من داعش.وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات […]

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