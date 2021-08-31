واشنطن تدين الهجوم الحوثي

2021/08/31 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة الأميركية "بشدة"، الثلاثاء، الهجوم الأخير "الذي شنه الحوثيون على (مدينة) أبها ومطارها المدني" في السعودية، داعية الحوثيين إلى "وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع.

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