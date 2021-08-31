2021/08/31 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، ان الحشد الشعبي هو الذي منع سقوط الدولة، فيما شدد على التفريق بين فصائل الحشد وفصائل المقاومة.وقال الفياض في ملتقى الرافدين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض: يجب التفريق بين فصائل الحشد وفصائل المقاومة المركز الخبري الوطني.

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