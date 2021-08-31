2021/08/31 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي، الثلاثاء، وزارة

الزراعة عبر دائرة وقاية المزروعات

التابعة لها بإجراء المكافحة الجوية

الشاملة للجيل الخريفي للق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تطالب بإجراء حملة المكافحة الجوية الخريفية للقضاء على حشرة الدوباس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تطالب بإجراء حملة المكافحة الجوية الخريفية للقضاء على حشرة الدوباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).