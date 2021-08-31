مؤسسة الشهداء تنفي منح حقوق تقاعدية لإيرانيين

2021/08/31 | 18:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم منح حقوق تقاعدية لإيرانيين استشهدوا في العراق.

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