2021/08/31 | 18:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة امريكية قبل الانسحاب: تعطيل الطائرات والاسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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