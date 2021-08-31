الكاظمي يوافق على تشكيل قوات من أهالي الطارمية

2021/08/31 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على تشكيل قوات من أهالي مناطق شمال بغداد، فيما أشار إلى عدم توفر التخصيصات للمفسوخة عقودهم.وقال رئيس أركان […]

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