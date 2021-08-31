البنك المركزي: مشروع

2021/08/31 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح مبادرة الإسكان التي استوعبت مشكلة السكن، فيما أشار إلى أن مشروع (مارشال العراق) وفّر فرص عمل للنساء وأعاد تشغيل المعامل.وقال نائب المحافظ احسان شمران الياسري لوكالة الأنباء العراقية "واع" …

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