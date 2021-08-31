رئيس الوزراء العراقي: مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة

2021/08/31 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن العراق يخطو بالاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحقق تقدماً كبيراً في هذا الملف، رغم التدخلات السياسية.وأضاف الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء: "مستمرون بالعمل على تفعيل …

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