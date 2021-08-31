الفلسفة والإلحاد: 2- نيتشه - محمد الهلالي

2021/08/31 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي "تجلت لنيتشه رؤيةٌ تضمنت فكرة "العود الأبدي" في غشت سنة 1881"(1).



عرض شارل أندلر (Charles Andler) المصادر التي نهل منها نيتشه تصوره عن "العود الأبدي" وهي كما يلي: أناكسيماندر، الفيثاغوريون، هرقليطس، الرواقيون، بالإضافة إلى المصادر الإيرانية.



وكتب أندلر بهذا الصدد قائلا: "سواء عرف نيتشه ذلك أم لم يعرفه، فإنه يُعتبر بارْسياً (أي زرادشتيا)..."(2).



كان نيتشه قد تعلم اللغة السنسكريتية، واهتم كثيرا بال ......





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