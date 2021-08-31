حسن ناظم لـ/ نينا / : الحكومة مع انجاز موازنة العام المقبل باسرع وقت ممكن/ موسع 

2021/08/31 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان : الحكومة مع انجاز موازنة العام المقبل باسرع وقت ممكن.وقال ردا على سؤال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / حول اقرار موازنة العام المقبل :" ان وزارة المالية باجتماعات مستمرة حول الموازنة من اجل انجازها باسرع وقت ممكن".واضاف ناظم :" لحد الان لم تتم دعوة الوزارات لمناقشة موازنة العام المقبل".واعلن عن تصويت مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم واحالته إلى البرلمان.واوضح ناظم :" ان القانون فيه تفصيلات كثيرة ، وخاصة مالية متعلقة بدفع البدل ووحيد العائلة وغيرها".واشار الى ان : القوى السياسية اعلنت عن دعمها للحكومة في مسالة حصر السلاح والذي تسعى فيه الحكومة بسياستها حوله.واوضح ناظم ان : علاقات العراق الخارجية بتطور مستمر وخاصة مع الكويت والتي تم الاتفاق معها على مشاريع بكافة القطاعات تعزز من العلاقات بين البلدين الشقيقين.واكد ان : عملية الربط الكهربائي مستمرة بخطوات ليس فقط مع دول الخليج وانما مع تركيا والاردن وايران ..مبينا ان الحكومة داعمة وبشكل مستمر هذا القطاع.معلنا دعم مجلس الوزراء لخطة الوزارة لانتاج الطاقة الشمسية عبر شركات اجنبية.ونقل ناظم عن وكيل زيارة الصحة هاني العقابي تأكيده في جلسة المجلس بان العراق في نهاية الموجة الثالثة والتلقيحات في تصاعد مستمر ..منوها الى فتح منافذ تلقيح داخل الوزارات والمؤسسات اضافة لوجود خطة خاصة للزيارة الاربعينية منعا لتفشي الوباء.واضاف ان : مجلس الوزراء تبنى مشروع صندوق الأجيال وطلب الكاظمي من الوزارات كافة دراسة المشروع لضمان اقتصادي للأجيال القادمة . وذكر ناظم ان : المجلس ناقش خطوات الحكومة الجادة بالمجال الدبلوماسي والاصلاح الاقتصادي عبر الورقة البيضاء الاصلاحية والتي اشادت بها جهات عالمية اضافة لتجاوز الاجراءات البيروقراطية في عملية انجاز المشاريع.وشدد على ان الحكومة اتخذت خطوات جريئة بمكافحة الفساد ..ودعم مفوضية الانتخابات باجراء الاستحقاق المقبل في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.وحث المجلس / حسب ناظم / الجميع على المشاركة في الانتخابات وعلى الجهات الاعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني ان تقوم بحملة واسعة للحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات.وقرر المجلس / حسب ناظم / زيادة رأسمال المصرف الصناعي الى 250 مليار دينار وتخويل الهيئة العامة للضرائب توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي مع أوكرانيا. وقدم الكاظمي الشكر / بحسب ناظم / الى كل من ساهم في إنجاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة لاستعادة دور العراق الاقليمي والدولي بما يليق بمكانه وشعبه./انتهى3

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