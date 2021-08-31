الفياض لـ/نينا/: لن اشارك في الانتخابات المقبلة لكني ادعم قائمة انتخابية معينة

2021/08/31 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، انه لن يشارك في الانتخابات المقبلة ، لكنه يدعم قائمة انتخابية معينة .وقال الفياض في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:" ان رئاسة هيئة الحشد بمنصب وزير ، وهذا لايتعارض مع حق الترشيح وفق قانون الانتخابات ، لكني لن ارشح"./انتهى5

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