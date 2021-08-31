2021/08/31 | 18:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيمنح العراق حقوق شهداء لإيرانيين ولبنانيين قضوا خلال المعارك؟ جهة حكومية تجيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيمنح العراق حقوق شهداء لإيرانيين ولبنانيين قضوا خلال المعارك؟ جهة حكومية تجيب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيمنح العراق حقوق شهداء لإيرانيين ولبنانيين قضوا خلال المعارك؟ جهة حكومية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).