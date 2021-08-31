رائد فضاء يشارك فيديو لحفلة بيتزا أقيمت في محطة الفضاء الدولية

2021/08/31 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكيه، مقطع فيديو لرواد فضاء يقيمون حفلة بيتزا في محطة الفضاء الدولية.

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