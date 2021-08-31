شاهد.. لحظة دخول طالبان مطار كابول

2021/08/31 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان، دخل طالبان إلى مطار كابول واستولت على كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية.

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