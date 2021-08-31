تصريح من رئيس هيئة النزاهة بشأن مكاتب المفتشين العموميين

2021/08/31 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أثر على الرقابة.وقال جواد في كلمة له خلال ملتقى الرافدين وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أثر على عمل الرقابة رغم وجود مبررات له، لأن هذه المكاتب كانت تمثل عين الهيئة".وأضاف، أنه "لا يوجد اختلاف بين عمل الهيئة وديوان الرقابة المالية"، لافتاً إلى أن "العراق لديه قضاء رصين ومؤسسات كبيرة".وبشأن ملف استرداد الاموال من الخارج، شدد على أن "يفعل هذا الأمر عبر السلطات الثلاث ومن خلال التفاهمات مع الدول".

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