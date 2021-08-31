رأت التمساح يهاجم زوجها.. وبعد دقائق اكتملت المأساة

2021/08/31 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتملت المأساة حين عادت المرأة إلى المنزل لتفاجئ باختفاء زوجها

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