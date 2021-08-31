النزاهة تؤكد: إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أثر على الرقابة

2021/08/31 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أثر على الرقابة.وقال جواد في كلمة له خلال ملتقى الرافدين، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “إلغاء مكاتب […]

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