العراق يقترض 100 مليون دولار لشراء اللقاحات

2021/08/31 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أراد البنك أخذ هذا الاقتراض من المشاريع.

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