ممثل السيستاني يحذر من التهاون بـ

2021/08/31 | 19:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي، الثلاثاء، من خطورة "التهاون وعدم اكتراثه بالإصلاح والتغيير للمجتمع وللآخرين".

وقال الكربلائي في تصريح بثه موقع تابع للعتبات في كربلاء، 31 آب/أغسطس، إنّ "الشعور بالمسؤولية من قبل الفرد تجاه نفسه ومجتمعه، وشعور المجتمع بالمسؤولية تجاه نفسه هي من مقومات الحفاظ على الروح الإصلاحية في المجتمع".

وأضاف الكربلائي، أنّ "الشعور بعدم الاهتمام وعدم الاكتراث بإصلاح المجتمع تكاد أن تصبح ظاهرة مجتمعية لدى مجتمعنا، ومنطق الكثير من أبناء المجتمع أنه لا يكترث ولا يهتم لما يدور حوله سواء كان ذلك خطير تجاه نفسه أو مجتمعه".

وأكّد ممثل المرجع الأعلى، أنّ "حاجة المجتمع إلى تحرك النخبة للدعوة إلى الخير في جميع المجالات وتستشعر المسؤولية تجاه المجتمع وتتحرك دائماً للحفاظ على هذا الصلاح"، مشددًا أنّ "هذا التحرك لا يحصل إلاّ إذا شعر الإنسان كفرد والإنسان كمجتمع بالمسؤولية عن الآخرين".

وأشار الكربلائي، إلى أنّ ضرورة "يكون هناك تحرك لإدامة هذا الصلاح، ولا يكون ذلك إلاّ بتحرك الفرد والمجتمع".

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