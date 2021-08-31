2021/08/31 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب أهمية المضي نحو تعزيز العلاقات العراقية مع الدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب والمصالح المشتركة إضافة الى تحقيق الأمن القومي للمنطقة

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق حيث شدد رئيس البرلمان على أهمية تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب للسفير المصري: ندعم تعزيز العلاقات والتعاون الى مستوى المشتركات التاريخية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب للسفير المصري: ندعم تعزيز العلاقات والتعاون الى مستوى المشتركات التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).