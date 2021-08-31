إنفوجرافيك: دول عربية تستحوذ على أفضل تطبيقات التكنولوجيا المالية في 2021

2021/08/31 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة بقائمة 15 تطبيقاً للتكنولوجيا المالية في عام 2021، حسب فوربس الشرق الأوسط.وأصدرت فوربس قائمة بأفضل 15 تطبيقاً في المنطقة للتكنولوجيا المالية 2021، تسلط الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول التي …

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