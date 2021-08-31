أجزاء من الثانية تحرم العراق من ميدالية جديدة في بارالمبياد طوكيو

2021/08/31 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حقق لاعب المنتخب الوطني البارالمبي علي مبارك المركز الرابع في ختام منافسات نهائي سباق 400 متر فئة T38 ضمن الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو.

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وكان الفارق بين ما حققه اللاعب مبارك وبين التتويج للبطولة هو 5 أجزاء من الثانية فقط، حيث خطف الميدالية البرونزية منافس آخر كندي الجنسية بفارق أجزاء من الثانية عن لاعبنا علي مبارك الذي وصل بوقت (50:90)، فيما وصل الكندي بوقت (50:85) حتى احتدام الصراع بينهم في آخر السباق.

وضمن دورة الألعاب البارالمبية ذاتها، حقق الرباع العراقي فارس سعدون، الاثنين، الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال.

حيث تمكن الرباع فارس سعدون، من إحراز الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال بوزن +107 كغم في دورة الالعاب البارالمبية 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو".

يذكر أن ميدالية سعدون هي الثانية للعراق بعد الفضية التي أحرزها بطل ألعاب القوى جراح نصار بفعالية رمي الثقل، حيث نجح نصار بفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية الروسي.

وحقق جراح الرقم (11.15متراً) أحد عشر متراً وخمسة عشر سنتيمتراً، فيما حقق الروسي، صاحب الميدالية الذهبية، الرقم (11.16متراً) أحد عشر متراً وستة عشر سنتيمتراً.

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