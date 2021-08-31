العراق يقترض 100 مليون دولار لهذا السبب

2021/08/31 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عدم إيقاف أي مشروع ممول من البنك الدولي، فيما أشارت إلى اقتراض العراق 100 مليون دولار لشراء اللقاحات.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة لم توقف أية مشاريع ممولة من البنك الدولي ضمن الموازنة العامة"، مبينا أن "اي مشروع مهم للبلد يقر بموجب متطلبات اساسية، حيث ينظر بالمشروع والجهة التي تتبنى التمويل اضافة الى تفاصيل القروض المقدمة من وزارة المالية".وأضاف، أن "البنك الدولي اقترح صرف الاموال المخصصة للمشاريع المتأخرة على قضايا تشغيلية، لكننا رفضنا جملة وتفصيلا"، مشيرا الى أن "العراق اقترض من البنك الدولي مبلغ 100 مليون دولار دفعة اولى على شراء اللقاحات لجائحة كورونا، حيث أراد البنك أخذ هذا الاقتراض من المشاريع، لكننا طلبنا منه اخذها من خزينتهم كقرض مباشر لوزارة المالية".وتابع: "إننا لا نعطي من مبالغ المشاريع".

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