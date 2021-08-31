العراق وباكستان يبحثان سبل التعاون المشترك في المنظمات الدولية

2021/08/31 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وكالةً عباس کاظم عبيد مع سفير جمهورية باكستان، أحمد أمجد علي، في مقر وزارة الخارجية.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرت خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك المطروحة في المنظمات الإقليمية والدولية وأهمية تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأنها ، وكذلك سبل التعاون المشترك في الاجتماعات المعقودة في المنظمات الدولية وآليات الدعم المتبادل بين البلدين وضمان التمثيل الجغرافي العادل للمناصب الدولية والعضوية في اللجان وأجهزة المنظمات الدولية./انتهى9

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