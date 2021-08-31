الموارد المائية تُطلق حملة كبرى لكري وتنظيف نهر دجلة في بغداد

2021/08/31 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اطلقت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، حملة كبرى لِكَرْي وتنظيف نهر دجلة داخل بغداد، بمشاركة الجهد الفني لملاكات الوزارة.ووفقاً لبيان لخلية الاعلام الحكومي :" ان فريقا سيعمل على وضع خارطة لتنظيف ضفتي النهر من النفايات والمخلفات المتراكمة، وازالة الاعشاب المائية الضارة والقصب والبردي، ورفع الترسبات من الجزرات الوسطية، لجعل نهر دجلة (عروس مدينة بغداد) خاليا من النفايات والادغال والترسبات".واضاف انه:" تمّت المباشرة بالحملة، بحسب قواطع العمل كالآتي:1.قاطع شمال مدينة بغداد، ويتضمن المنطقة المحصورة ما بين جسر المثنى شمالاً، إلى جسر السنك جنوباً، حيث تم تعزيز القاطع بخمس حفارات هيدروليكية مع ثلاث حفارات برمائية وثلاث كراءات ، والمنطقة المحصورة ما بين جسر الباب المعظم وجسر السنك لاهمية القاطع وكثرة النفايات والتجاوزات الموجودة عليه.2.قاطع جنوب مدينة بغداد، ويمتد من جنوب جسر السنك إلى منطقة التقاء نهر دجلة بنهر ديالى جنوباً، وقد تم تجهيز القاطع بثماني حفارات هيدروليكية وثلاث حفارات برمائية ونقل كراءتين إلى موقع جسر الجمهورية لرفع الترسبات الطينية أسفل الجسر، باستخدام ناقلات نواتج الكري (ولأول مرة) لنقل نواتج الحفر من الجانب الأيمن في الكرخ، عبر أحواض الترسيب قرب جسر السنك.وتابع البيان انه:" لغرض إنجاح الحملة، وإظهار نهر دجلة بحلته الجديدة، ولضمان عدم تكرار حالة رمي المخلفات على ضفتي النهر، أشركت الوزارة عددا من الجهات القطاعية كفرق داعمة وهي (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار، وأمانة بغداد)، من خلال عدم رمي مخلفات مستشفى مدينة الطب في مجرى النهر مباشرة".وحرصاً على عدم حدوث حالات التلوث البيئي والصحي، قامت أمانة بغداد بتوجيه دوائرها البلدية، بمنع رمي الأنقاض والنفايات بمجرى النهر، إضافة إلى معالجة عملية رمي مياه الصرف الصحي إلى النهر مباشرة من دون معالجة، وما تسببه من ترسبات وتلوثات وانبعاث روائح، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة في المواطنين".واشار الى ان:" الحملة تضمنت ايضاً التنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بعدم منح الموافقات الخاصة باستغلال محرمات شاطئ دجلة كمرافق ترفيهية، إلا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، انسجاماً مع التعليمات والضوابط الخاصة".وفي ما يخص التجاوزات الحاصلة على كتفي النهر، اوضح البيان انه:" تم التنسيق مع وزارة الداخلية؛ لغرض إزالة التجاوزات، بحسب المحاضر القضائية".واهابت وزارة الموارد بالمواطنين الأخذ بعين الاهتمام، العناية بهذا الصرح الخالد لمدينة السلام بغداد، وعدم التجاوز على المحرمات المائية ورمي النفايات والأنقاض، كي يكون النهر وضفافه موقعاً سياحياً وترفيهياً، ومتنفساً لأُسَرِنا البغدادية وضيوف العاصمة./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تُطلق حملة كبرى لكري وتنظيف نهر دجلة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تُطلق حملة كبرى لكري وتنظيف نهر دجلة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).