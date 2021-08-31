الحدود مع باكستان.. أفغان يهربون من طالبان ويفشلون بتحقيق أهدافهم

2021/08/31 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر عند المعبر الحدودي الأفغاني الباكستاني، الأفغان بغية السماح لهم بدخول باكستان.تقول السلطات الباكستانية إنها ببساطة لا تستطيع التعامل مع المزيد من اللاجئين.وفي تقرير كلاريسا وارد من CNN المزيد من التفاصيل من على الحدود المشتركة للبلدين.

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