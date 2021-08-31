2021/08/31 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، إن "الانتخابات الليبية ستجرى في نهاية ديسمبر المقبل"، وأن هناك لجنة تقنية من شأنها أن "تضع الجدول الزمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد"، فيما أكد نظيرها الجزائري، رمطان لعمامرة، أن "دول جوار ليبيا لن تكون ضحية لأي خروج غير منظم للمرتزقة من ليبيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. تأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة خروج المرتزقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. تأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة خروج المرتزقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).