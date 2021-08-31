2021/08/31 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء،

عدم إيقاف أي مشروع ممول من البنك

الدولي، فيما أشارت إلى اقتراض العراق

100 مليون دولار لشراء اللقاحات.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد، إن

"الوزارة لم توقف أية مشاريع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن اقتراض العراق 100 مليون دولار لشراء اللقاحات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن اقتراض العراق 100 مليون دولار لشراء اللقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).