2021/08/31 | 20:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 | 07:54 مساءً | عدد القراءات : 12

إقليم كردستان يسجّل 16 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل 16 حالة وفاة و1573 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 12067 فحصا جديدا كشفت عن اصابة 1573 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، مقابل شفاء 2277 مصابا للفترة ذاتها، مؤكدا وفاة 16 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذي تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس 21871، مقابل اجراء 2851073 فحص اسفرت عن اكتشاف اصابة 293622 شخصا بالفيروس، تعافى 250329 مصابا منهم وبقي 37899 مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ عدد المتوفين منذ ظهور الوباء 5394 مريضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يسجّل 16 وفاة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يسجّل 16 وفاة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).