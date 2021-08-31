الفياض: لا سلطة للحشد على فصائل المقاومة في العراق

2021/08/31 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، أن الهيئة لا تمتلك سلطة على فصائل المقاومة في العراق.

وذكر الفياض، خلال مشاركته في ملتقى الرافدين وتابعه NRT اليوم، (31 اب 2021)، انه ‏"يجب التفريق بين فصائل الحشد وفصائل المقاومة التي لا سلطة لنا عليها".

وتابع: "نستغرب من الشائعات التي تصنف الحشد الشعبي على قوى اللادولة، فالحشد هو من حمى هذه الدولة من السقوط إبان حرب داعش".

وأضاف الفياض، أن "السيادة أهم متطلبات قيام الدولة، والحشد الشعبي يدافع عن هذه السيادة".

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