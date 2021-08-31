التعليم توضح بشأن توسعة مقاعد الدراسات العليا.. وتحدد موعدا

2021/08/31 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، انها تناقش توسعة مقاعد الدراسات العليا، وسيتم حسم الملف خلال الأيام المقبلة.

وذكر وكيل الوزارة ياسين العيثاوي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (31 اب 2021)، أن "وزارة التعليم العالي استقبلت العديد من الطلبة المطالبين بتوسعة المقاعد الدراسية"، مبينا أن "العام الماضي شهد اجراء ثلاث توسعات"، وأن التوسعة الاخيرة أخذت من خطة توسعة العام الحالي".

وأوضح العيثاوي، أن "الوزارة تعمل على معالجة الوضع بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للكليات والاقسام العلمية، وبما يتلاءم مع الخطة ولا يضر الطلبة"، لافتا الى أنه "لاتزال بعض المقترحات على طاولة المناقشات، وأنه سيتم حسم هذا الملف في غضون الايام المقبلة".

من جانب اخر أعرب العيثاوي عن أمله في أن "يكون العام الدراسي المقبل متميزا عن العاميين الماضيين"، منوها بأن "الوزارة عاكفة على دراسة مقترح يتعلق بالدوام الحضوري والتعليم الالكتروني بحسب تطورات الموقف الوبائي، وارسال المقترح الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ولفت إلى أن "المقترح يقضي بأن يكون الدوام حضوريا، ويكون الامتحان حضوريا ايضا للمواد الأساسية، فيما يكون الامتحان إلكترونيا للمواد الثانوية".

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