رئيس مجلس النواب يستقبل السفير السوري

2021/08/31 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان الحلبوسي “استقبل السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح”.

واضاف البيان، انه “ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

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