2021/08/31 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الحكومة البولندية رئيس البلاد بإعلان حالة الطوارئ في منطقتين على الحدود مع بيلاروس، بعد عبور مئات المهاجرين غير الشرعيين الحدود إلى أراضيها هذا الشهر.

وطلبت الحكومة من الرئيس أندريه دودا فرض حالة طوارئ لمدة 30 يوما في مناطق من إقليمي بودلاسكي ولوبليسكي.

وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بولندا حالة الطوارئ على أراضيها منذ سقوط النظام الشيوعي.

وبدأت بولندا تسييج الحدود بالأسلاك الشائكة لمنع تدفق المهاجرين من دول مثل العراق وأفغانستان عبر بيلاروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع تدفق المهاجرين.. دولة اوربية بصدد إعلان حالة “الطوارئ”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع تدفق المهاجرين.. دولة اوربية بصدد إعلان حالة “الطوارئ”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).