مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون “الخدمة الإلزامية”

2021/08/31 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون “خدمة العلم” من حيث المبدأ.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن “مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم وإحالته إلى البرلمان”.وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية دعت قبل أشهر، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، …

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