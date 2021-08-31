قاضي النزاهة في الرصافة: القضاء لا ينساق خلف ضغوط الساسة والعشائر والميليشيات

2021/08/31 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب قاضي النزاهة في محكمة الرصافة ببغداد إياد محسن ضمد، الثلاثاء، بتعزيز دور الدولة المركزي في عمليات التحقيق داخل الوزارات، مشيراً الى أن جهات سياسية وميليشيات مسلحة وعشائر تحاول التدخل بعمل القضاء.وذكر ضمد خلال استضافته في “ملتقى الرافدين للحوار” وتابعه “النور نيوز” ان “السياسة والعشائر والميليشيات المسلحة وحتى بعض الأقارب كلها …

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