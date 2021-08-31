الدولار يغلق على ارتفاع في بورصة العراق

2021/08/31 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أغلقت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع في بورصة العراق.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم) ان بيع الدولار سجل 147.400 دينارا لكل 100 دولار.

بينما سجلت أسعار شراء الدولار 147.000 لكل 100 دولار.

‎ وشهدت اسعار صرف الدولار في بدء التعاملات صباح اليوم، انخفاضاً نسبياً كما تداولته بورصة الكفاح وباقي الصيرفات المحلية.

وبلغ سعر الشراء 146500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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